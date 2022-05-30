Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 60

Чехія планує виділити додаткову військову допомогу Україні

Чехія планує виділити додаткову військову допомогу Україні

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова планує просити уряд виділити 600-700 млн чеських крон (24-28 млн євро) на додаткову військову допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

"Чехія є однією з країн, яка допомагає в довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду в розмірі приблизно 600-700 мільйонів крон", - сказала Чернохова.

Чехія є одним із найбільших донорів військової допомоги з початку російського вторгнення в Україну. Наразі Чехія надала Україні озброєння, зокрема важку техніку, як-от танки та гелікоптери, та військове обладнання на понад 3,5 мільярда крон.

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі для закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 мільярда крон.

Наприкінці квітня Міноборони Чехії заявило, що Чехія за два місяці війни надала Україні військову допомогу на суму майже три мільярди крон. Урядові чиновники раніше підтвердили поставки стрілецької зброї, ракет або медичного обладнання. За даними ЗМІ, Чехія відправила в Україну також самохідні гаубиці "Дана", залпові реактивні системи залпового вогню РМ-70 "Град" та БМП.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 30 травня 2022 року
Сегодня 09:26    32
Влада рф заохочує своїх вояків до вчинення злочинів на території України
Сегодня 09:15    52
Грани маразма: в рф слепого от рождения инвалида-клясочника вызвали в военкомат
Сегодня 09:04    63
Главные новости Харьковской области 29 мая
Сегодня 08:45    111
Financial Times намагається проаналізувати подальші кроки Білого дому
Сегодня 08:36    76
Денісова: росія намагається дискредитувати українців, які шукають захисту в ЄС
Сегодня 08:26    108
Україні не потрібно добудовувати другу "Мрію" - авіаконструктор Анатолій Вовнянко
Сегодня 08:17    132
Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний рейс
Сегодня 08:07    106
Німецький міністр: єдність ЄС щодо санкцій проти Росії починає руйнуватися
Сегодня 07:58    124
10 хороших новин 29 травня
Сегодня 07:48    130
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 