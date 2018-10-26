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«Чей Крым?» В Италии опозорились с картой Украины

«Чей Крым?» В Италии опозорились с картой Украины

В Италии напечатали карту мира, в которой Крым причислили к России. Полуостров обозначили зеленым цветом, как и РФ.

Помимо этого, рядом с названиями городов на карте обозначено, что Крым является «федеральным субъектом России». Фотодоказательство на своей странице в Facebook обнародовал Алексей Петров.

«Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых б*ндеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо объяснить на пальцах, чей Крым», — обратился он.

«Чей Крым?» В Италии опозорились с картой Украины

В комментариях к посту также отметили, что на карте есть и ряд других ошибок. К примеру, декоммунизированные Днепр и Кропивницкий названы своими старыми именами.

Согласно с данными на карте, ее напечатала компания Ortelio в 2018 году. Как указано на ее сайте, офис расположен в Милане, а свою работу они начали еще в 1961 году.

Источник: begemot.media

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