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Челябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, «Джокера» и Майдана

Челябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, «Джокера» и Майдана

Миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви призвал родителей и педагогов уберечь детей и подростков от празднования Хеллоуина.

Епархия напомнила, что с предостережениями на этот счет выступает ежегодно, и хотя не всегда обращения встречали понимание у чиновников от образования, «все больше людей сознают, что участие в демонических игрищах не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией (посвящением) в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет».

В РПЦ заметили, что в этом году праздник особенно опасен, поскольку на экраны российских кинотеатров вышел американский фильм «Джокер». «В американской культуре фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества. Поэтому на интернет-ресурсах специфической „оранжевой“ окраски стали появляться „рекомендации“ праздновать „Хеллоуин“ в костюмах Джокера», — говорится в обращении епархии.

Ссылаясь на мнение «ряда аналитиков», эти призывы РПЦ предлагает расценивать как провокационные.

«На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с „оранжизмом“ — протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность», — считают в Челябинской митрополии.

В РПЦ заявили, что отношение к Хеллоуину «становится предметом выбора между гражданским миром и насилием, маркером ответственного гражданского поведения».

Источник: rosbalt.ru

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