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Человечество впервые в истории столкнулось с особым видом массового геноцида - не по национальности, а по ГРАЖДАНСТВУ

Человечество впервые в истории столкнулось с особым видом массового геноцида - не по национальности, а по ГРАЖДАНСТВУ

Вчера в Одессе от российских ракет погибли мирные люди, из них - двое детей.

● По данным некоммерческой организации Médecins sans frontières, более 70% убитых русофашистами в Одессе, Харькове, Мариуполе, Краматорске и многих других городах страны, были этническими русскими или представителями народностей, населяющих россию.

● Иными словами, человечество впервые в истории столкнулось с особым видом массового геноцида - не по национальности, а по ГРАЖДАНСТВУ. Путинские нелюди настолько ненавидят европейский выбор Украины, демократию и гражданские свободы нашей страны, что в бессильной ярости уничтожают своих же кровных соотечественников или, как они любят выражаться, русскоязычных.

● Такого затмения головного мозга не могли предвидеть ни Юнг, ни Фрейд. Эту особую болезнь ещё предстоит изучить психиатрам всего мира после уничтожения рашизма, как тупиковой ветви развития человечества.

● Все жители Украины, независимо от национальности, выражают глубокое соболезнование семьям погибших братьев и сестёр. Для нас нет различий по национальному признаку - сейчас мы все Украинцы. Которые противостоят самому дикому проявлению фашизма, которое знало человечество - РАШИЗМУ. И мы обязательно победим.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13551

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