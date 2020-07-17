«Человек болен»: Елена Проклова впервые высказалась о ДТП с Михаилом Ефремовым

66-летняя актриса эмоционально восприняла трагедию в жизни коллеги и друга. Елена Проклова призвала к состраданию.

Представитель известной актерской династии стал участником аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Елена долгое время хранила молчание. Однако она не могла не высказаться в поддержку своего старого друга, с отцом которого, Олегом Ефремовым, она была в теплых отношениях.

«Безусловно, каждый человек должен отвечать за свои действия. И Михаил не исключение, несмотря на все его таланты. Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе», - отметила Проклова.

Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы,

Пресс-служба суда

56-летний Михаил Ефремов на момент аварии был под воздействием алкоголя и наркотиков. Звезда сериала «Андреевский флаг» обратила внимание на многолетние пагубные привычки коллеги. «Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?» - высказалась кинозвезда.

Елена также раскрыла свои секреты красоты. Звезда остается в превосходной форме. Проклова не отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Однако главным залогом своей моложавости считает правильное питание и здоровый образ жизни.

«Я, конечно, стараюсь придерживаться ограничений, но также люблю их нарушать. Чтобы хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть, всю неделю правильно питаюсь, а потом два дня себе всё разрешаю. Иначе скучно! Скука — главный враг красоты», - цитирует «СтарХит» Елену.

Елена остается в прекрасной форме,

instagram.com/alenaproklova

Проклова рассекретила рецепт крема, которым она пользуется. Она делает его сама в домашних условиях. «Я беру за основу детский крем, добавляю в него большое количество алоэ, кокосовое масло, витамины А и Е, желток, словом, всё то, что полезно для кожи. Делаю порцию собственного крема, распределяю его по маленьким баночкам и кладу в холодильник. Этого мощного натурального средства хватает, чтобы с ног до головы мое тело было ухожено», - пояснила артистка.

Елена также высказалась о пикантном скандале. Она опубликовала фотографии, на которых дает интервью. Внимательные пользователи заметили, что она предстала в наряде без бюстгальтера. Кадры взорвали Сеть.

instagram.com/alenaproklova

«Это фантастика! Я бы никогда не опубликовала снимок, если бы обратила на это внимание. Съемочная группа снимала меня крупно, и в кадре ничего не было видно. Потом мне несколько человек сказали, что меня обсуждают. Дело в том, что я люблю свободу — и в одежде тоже. Летом вообще стараюсь ходить без белья. Но мне и в голову не пришло бы посмотреть, кто во что одет», - резюмировала Елена.

Сегодня Проклова переживает второй расцвет карьеры.

Источник: www.cosmo.ru/

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