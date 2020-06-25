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Через антирекорди COVID-19 МОЗ розгортає по Україні лікарні другої хвилі, - Максим Степанов

Через антирекорди COVID-19 МОЗ розгортає по Україні лікарні другої хвилі, - Максим Степанов

24 червня в Україні зафіксований новий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус - 940 нових випадків за добу. Щоб забезпечити медичною допомогою усіх людей, які потребують госпіталізації, МОЗ почало розгортати в Україні лікарні другої хвилі.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

«Ми вже працюємо над розгортанням лікарень другої хвилі, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто ми уже усвідомлюємо, що в деяких областях, з таким відношенням людей до наших рекомендацій, іде зростання кількості пацієнтів, яких госпіталізують і які потрапляють в лікарні – а в лікарні забирають лише людей із важким перебігом хвороби – тобто це не безсимптомний перебіг. Тому нам треба розгортати другу хвилю" , - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, уже другий тиждень поспіль в Україні іде зростання кількості нових випадків COVID-19. При цьому збільшилася кількість людей, у яких виявили пневмонію. За минулу добу – це 958 осіб. Максим Степанов вкотре закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів і не наражати і себе та своїх близьких на небезпеку.

Источник: moz.gov.ua

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