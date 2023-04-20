Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі

Хакери з Killnet оголосили одну з найбільших атак в історії об'єднання та атакували Європейську організацію з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль). Про це повідомили самі члени угруповання, пишуть росЗМІ.

«Це одна з найбільших атак Killnet за весь час існування об'єднання, вона завдасть серйозних незручностей усім європейським авіалініям та аеропортам країн регіону, що входять до НАТО. Наприклад, на цей момент із серйозними затримками вирушають рейси з аеропорту Брюсселя, де знаходиться штаб-квартира Євроконтролю», – констатував голова угруповання, відомий під ніком Killmilk.

У повідомленні у своєму офіційному Telegram-каналі члени об'єднання наголосили, що Євроконтроль, хоч і здається зовні нешкідливою організацією, насправді має тісні зв'язки з блоком НАТО, а також надає підтримку українському уряду.

«DDoS-атака відбуватиметься протягом 100 годин. Сайт Євроконтролю та вся його мережева інфраструктура вже теж паралізовані та виведені з ладу, також постраждав загальний центр управління мережею організації», – зазначив Killmilk.

Джерело: glavcom.ua

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