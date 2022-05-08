Через авіаудар по школі на Луганщині загинули близько 60 людей - Гайдай

Від авіаудару загарбників по школі в селі Білогорівка Луганської області, за попередніми даними, загинули 60 людей.

Як передає Укрінформ, про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

За його даними, о 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 кв. м та в будинку культури.

Пожежу ліквідовували протягом майже чотирьох годин, після чого було проведене розбирання завалів та знайдені тіла двох загиблих.

З-під завалів були евакуйовані 30 осіб, семеро з яких поранені.

"Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей у Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового - вб’є беззахисну дитину", - зазначив Гайдай.

Того ж дня війська рф з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Привілля. Унаслідок обстрілів загинули хлопці 11 та 14 років, їхня 69-річна бабуся та сестри 8 і 12 років отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні.

За словами голови ОВА, з'ясувалося, що бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня в Луганській області росіяни скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка біля Лисичанська, у підвалі якої ховалися близько 90 людей.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Сергій Гайдай Телеграм

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