Через авіаудар в Барвінковому пошкоджені залізничні колії: заблоковані три евакуаційні поїзди

У Слов’янську та Краматорську заблоковано три евакуаційні поїзди через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці, повідомляє УНІАН із посиланням на голову «Укрзалізниці» Олександра Камишіна.

«Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз», повідомив Камишін в своєму Telegram-каналі.

За словами голови «Укрзалізниці», тимчасово заблокованими у Слов’янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.

«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації».

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