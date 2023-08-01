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Через екстремальну спеку в Ірані оголосили вихідні
Температура у південному іранському місті Ахваз перевищила позначку 51 градус за Цельсієм.
В Ірані 2-3 серпня оголошені вихідними днями через безпрецедентну спеку. Про це повідомляє «Кореспондент» із посиланням на Reuters.
Речник уряду Ірану Алі Бахадорі-Джахромі заявив, що середа та четвер будуть вихідними.
Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що лікарні перебуватимуть у стані підвищеної готовності.
Очікується, що 2 серпня в Тегерані температура повітря становитиме 39 градусів за Цельсієм.