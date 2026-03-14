Через нічний удар окупантів близько 3500 мешканців Дергачівщини залишилися без світла
Внаслідок нічного удару рф повністю знеструмлено вісім населених пунктів Дергачівщини.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Сьогодні вночі росіяни атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого близько 3500 мешканців Дергачівщини залишилися без світла», – написав Задоренко у Телеграм.
За його словами, станом на ранок 14 березня повністю знеструмлено Безруки, Лещенки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дубівку, Лобанівку та Нову Козачу – це ті населені пункти, де ще вчора була електроенергія.
«Через критичність пошкоджень спрогнозувати терміни відновлення енергетичної мережі наразі неможливо», – наголосив Задоренко.