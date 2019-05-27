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Через негоду на заході України загинули 2 людини – ДСНС

Через негоду на заході України загинули 2 людини – ДСНС

Підтоплення будівель і угідь на заході України, 24 травня 2019 року

Через несприятливі погодні умови на заході України загинули дві людини – 57-річний житель Івано-Франківської області і 11-річний хлопчик із Закарпатської області. Про це 26 травня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«В результаті несприятливих погодних умов протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, за оперативними даними, частково підтоплено близько 2 тисячі будинків, понад 7,3 тисячі домогосподарств, 8,8 тисячі гектарів сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 кілометрів покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів», – розповів 25 травня перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

За його словами, найскладніша ситуація у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

«На жаль, маємо двох загиблих – 57-річного жителя Івано-Франківської області і 11-річного хлопчика із Закарпаття", – додав головуючий на засіданні комісії віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

Рятувальники попередили про продовження пiдвищення рiвнiв води у річках у регіоні щонайменше до 27 травня.

Источник: radiosvoboda.org

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