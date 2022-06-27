Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:16
Просмотров: 180

Через обстріли горів гараж: бійці ДСНС врятували автівку та мотоцикл

Через обстріли горів гараж: бійці ДСНС врятували автівку та мотоцикл

Сьогодні вдень окупанти здійснили черговий обстріл Київського району Харкова. Снаряди впали на один з гаражних кооперативів. Там загорілись відразу 3 гаражі.

Площа горіння склала біля 200 кв. метрів. До ліквідації пожеж були залучені 3 оперативні відділення рятувальників 36-ї та 27-ї частин ДСНС. О 12:25 вогнеборці локалізували розповсюдження вогню та о 13:28 остаточно його ліквідували.

Під час ліквідації пожежі були врятовані легковик та мотоцикл.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 