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Через обстріли Харківщини є троє постраждалих

Через обстріли Харківщини є троє постраждалих

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Сьогодні о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо – без потерпілих. 

У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи. 

У Куп’янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції, та знищують живу силу і техніку окупантів. 

Агентство Телевидения Новости

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