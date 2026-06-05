Через обстріли Харківщини за добу постраждало десятеро людей

Десятеро людей постраждали, у тому числі двоє дітей: слідчі продовжують документувати наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Проти цивільного населення росіяни застосували безпілотники різних типів та керовані авіаційні бомби. Під прицілом окупантів опинилися Салтівський, Основ’янський, Немишлянський і Холодногірський райони Харкова. Пошкоджено дах багатоквартирного будинку та приміщення храму.

Продовжують перебувати під вогнем населенні пункти Харківського району. У селищі Березівське пошкоджені адміністративна будівля, лінії електропередач.

На автодорозі між населеними пунктами Безруки та Дергачі через удар FPV-дрона пошкоджене вантажне авто. Поранено 49-річного водія вантажівки. Його з тілесними ушкодженнями шпиталізували. Також була уражена залізнична інфраструктура, приміщення аптеки і магазинів у місті Люботин.

У селищі Слатине пошкоджено медичний заклад, приватне домоволодіння та легкове авто.

Через атаки військ рф в Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, адміністративну будівлю, приватні будинки, гаражні приміщення, автівки та будинок культури. В місті Богодухів гострої стресової реакції зазнала жінка 49 років.

Вночі у селі Губарівка внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей 2 та 12 років. Всіх доставлено до медичної установи. Вибуховою хвилею пошкоджено паркан та скління вікон приватного домоволодіння.Вранці росіяни безпілотниками вдарили по автівці поблизу села Губарівка. Постраждав 53-річний цивільний чоловік.

На території Чугуївського району пошкоджено нежитлову двоповерхову будівлю та приміщення автозаправної станції.

Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі, домогосподарства та цивільний автомобіль в населених пунктах Куп’янського району. Постраждав 24-річний чоловік в селищі Малий Бурлук.

У місті Барвінкове Ізюмського району військовослужбовці рф влучили безпілотниками в складське приміщення.

Агентство Телевидения Новости