Через обстріли окупантів на Харківщині загинуло троє людей

На Харківщині троє загиблих та кілька поранених унаслідок атак рф.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 травня орієнтовно о 16:50 у селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок влучання російського безпілотника, тип якого встановлюється, загинув 46-річний чоловік.

Того ж дня у період з 18:35 до 20:20 збройні сили рф здійснили масований обстріл міста Богодухів із застосуванням БпЛА типу «Молнія». Зафіксовано близько семи ударів. Пошкоджено житлові будинки. Гострої реакції на стрес зазнала 54-річна жінка.

Пізніше, близько 22:30, російські військові, попередньо FPV-дроном, атакували легковий автомобіль на автодорозі Ізюм — Борова поблизу перехрестя між селами Гороховатка та Мирне Ізюмського району.

Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. 41-річна жінка отримала поранення та померла у лікарні. Ще одна 42-річна жінка зазнала поранень і перебуває під наглядом медиків.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

