Через обстріли в області одна людина загинула, 5 поранені

Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

▪️Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський таЛозівський райони.

▪️За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах:

2 поранених у Циркунах – 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан – середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 51 року, на жаль, загинула.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники тримають позиції та завдають удари у відповідь. Після нещодавніх невдалих спроб штурму ворог зараз намагається поповнити свої втрати у живій силі та техніці.

Крім того, наші сили ППО збили над Харківською областю 2 ракети “Калібр”, випущені росіянами з акваторії Каспійського моря

Агентство Телевидения Новости