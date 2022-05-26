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Через обстріли Золочівської та Дергачівської громад постраждали двоє цивільних

Через обстріли Золочівської та Дергачівської громад постраждали двоє цивільних

Сьогодні, 26 травня, окупанти знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади – 2 поранених.

За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазнала обстрілів Балаклія: 10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ.

Російські окупанти обстріляли Циркуни, горіли житлові будинки, 1 постраждалий. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.

Збройні Сили України ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами. Найгарячіше на Ізюмщині. Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ.

Агентство Телевидения Новости

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