Через порушення правил пожежної безпеки на Харківщині можуть закрити ліцей (ВІДЕО)

Діти та дорослі вийшли під стіни Печенізького ліцею на знак протесту проти його закриття.

Місцеві мешканці прийшли до стін “Печенізького ліцею імені Генріха Семирадського”. Розповідають: хочуть висловити своє невдоволення можливим закриттям учбового закладу через порушення пожежної безпеки. Підтримати односельців прийшла колишня вчителька ліцею Тетяна Волегор.

Тетяна Волегор, мешканка Печеніг

Як нам сказали: діти можуть прийти першого вересня до школи. До вироку суду діти навчатимуться, а потім все буде залежати від суду. Чи школу вони закриють через те, що не було виконано приписи пожежників, чи будуть дітей якимось чином розвозити по інших школах району. Найближча школа у Вартовому. До неї добиратися приблизно 18 кілометрів.

Галина Катричко – мати одного із учнів закладу та учасниця батьківського комітету. Жінка каже: організувала зустріч з головою райради, місцевої адміністрації та директоркою ліцею аби ті пояснили ситуацію збентеженим батькам.

Галина Катричко, мешканка Печеніг

Самое главное – это образование детей. Потому что без образования детей у нас не будет будущего. Нам нужны все образованные и воспитанные.

Керівниця комунального закладу “Печенізький ліцей імені Генріха Семирнадського” Оксана Помеляйко обіймає посаду з вересня минулого року. Директорка розповідає: у грудні до них із перевіркою прийшли інспектори ДСНС із пожежної безпеки та виявили низку порушень.

Оксана Помеляйко, директорка КЗ “Печенізький ліцей ім. Генріха Семирнадського”

Ми отримали документ у кому було 20 приписів. Своїми силами ми виправили 16 з них і залишилося 4 пункти, які потребують великих коштів. Перший пункт – це відремонтувати системи протипожежного захисту. Встановити у всіх приміщеннях закладу пожежні сповіщувачі відповідно до ДБН. Третій пункт – забезпечити підтримання експлуатаційно придатних ДСПЗ у приміщеннях ліцею. І четвертий пункт – встановити пристрої захисту від прямих попадань блискавки.

Також Оксана Помеляйко додала: на виправлення порушень необхідно близько 193 гривень. Розпорядником коштів виступає місцевий відділ освіти. Жінка переконує: неодноразово зверталася до посадовців. Там вирішили аби голова Печенізької райради виніс це питання на позачергову сесію.

Оксана Помеляйко,директорка КЗ “Печенізький ліцей ім. Генріха Семирнадського”

Я думаю, що проблему буде вирішено. Як-ні-як 21 липня у нас відбулася зустріч з головою райдержадміністрації Олександром Івановичем. Були присутні батьки та я, як директорка закладу. Вони поставили питання з приводу даної ситуації, на що Олександр Іванович відповів – це під його особистим контролем і дане питання буде вирішено.

Однак у Печенізькій райдержадміністрації звітують про іншу, набагато більшу суму, яку треба витратити на вирішення проблеми.

Із відповіді Печенізької райдержадміністрації

Наразі ліцей зачинено за рішенням суду через невиконання приписів ДСНС щодо пожежної безпеки. На виправлення 4 порушень необхідно близько 500 тисяч гривень. Районне керівництво шукає фінансові можливості для вирішення цього питання. Паралельно у ліцеї подали апеляцію до суду, а також написали листа до ДСНС з проханням провести повторну перевірку.

Апеляцію призначили на 23 вересня. Як переконує директорка ліцею, до цього часу діти ходитимуть до навчального закладу, якщо не подовжать карантин. Окрім цього, батьки учнів пообіцяли підтримувати керівницю ліцею у суді.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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