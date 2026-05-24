Сегодня 11:21
Через російські обстріли на Харківщині загинули п’ятеро людей

З 23 по 24 травня окупанти обстрілювали населені пункти Ізюмського, Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів. Для ударів росіяни застосували безпілотники різних видів та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

23 травня в селі Вірівка Чугуївського району відбулося влучання російського БпЛА в житловий будинок. Загинула 78-річна мешканка будинку та її 47-річний племінник. 

Ще двоє чоловіків 54 і 59 років загинули біля будинку в селі Охрімівка внаслідок влучання у трактор. 

В місті Чугуїв зафіксовано влучання в порожнє складське приміщення, на місці виникла пожежа. В селищі Білий Колодязь пошкоджено житловий будинок. 

Також постраждали житлові будинки у селах Гогине, Курилівка, Борівське Куп’янського району. 

Внаслідок влучання безпілотника в автомобіль на автодорозі Дергачі – Козача Лопань поранений 64-річний чоловік. 81-річна пасажирка транспортного засобу загинула. 

Ще один автомобіль росіяни атакували на в’їзді в селище Слатине. Пошкоджено автівку швидкої допомоги.  

В селі Прудянка та селищі Слатине пошкоджено приватні будинки. 

Напередодні окупанти атакували місто Балаклія. Постраждали дев’ятеро людей. Пошкоджена спортивна школа, музей, кафе, багатоповерхівки, ліцей, пошта, готель, дім молитви, автомобілі. 

У Богодухівському районі пошкоджено житлові будинки.

