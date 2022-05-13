Через санкції Заходу РФ використовує у військовій техніці чіпи з посудомийних машин і холодильників

Західні технології не доступні для Росії, тому країна почала використовувати чіпи пральних машин та холодильників у своїй військовій техніці. Про це розповіла міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

«У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників», — заявила Раймондо на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Експорт технологій із США до Росії скоротився майже на 70% з моменту введення санкцій наприкінці лютого. Понад 30 інших країн ввели аналогічні заборони на експорт, у тому числі й до Білорусі.

«Наш підхід полягав у тому, щоб позбавити Росію технології — технології, яка б підірвала її здатність продовжувати військову операцію. І це саме те, що ми робимо», — додала Раймондо.

За словами прессекретаря Міністерства торгівлі США Робіна Паттерсона, кількість поставок із США до Росії, включаючи товари, що підпадають під дію нових правил (напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, лазери, авіоніка та морські технології) скоротилася на 85%, а їхня вартість — на 97 % у порівнянні з тим самим періодом 2021 року.

У своєму виступі в Сенаті Раймондо також відзначила недавні повідомлення про те, що два російські виробники танків призупинили виробництво через брак імпортних компонентів: Уралвагонзавод і Челябінський тракторний завод.

Комп’ютерні чіпи — це «мізки», які керують найсучаснішою електронікою, від побутової техніки до винищувачів. Росія виробляє мало своїх чіпів, історично покладаючись на імпорт азійський та західних компаній.

Російські військові безпілотники, збиті над Україною за останні роки, були набиті західною електронікою і компонентами, заявив представник лондонської дослідницької групи Conflict Armament Research.

Найбільші у світі виробники комп’ютерних чіпів почали припиняти постачання до Росії наприкінці лютого після того, як набули чинності санкції США і країна пригрозила обмеженнями тим, хто забезпечуватиме технологіями РФ.

Источник: elektrovesti.net

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