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Через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку «101» та «112», а також екстреної медичної служби «103», повідомили Суспільному в ДСНС

Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

— 050 113 9001;

— 050 113 9002;

— 073 027 0112.

У разі відсутності зв'язку за номерами «103», дзвоніть за номерами:

— 050 040 0376;

— 050 040 0521;

— 050 040 0934;

— 067 540 1352;

— 067 543 1310;

— 067 540 0610;

— 063 950 9333;

— 093 288 2358.

Інформацію про відновлення роботи ліній «101», «112» та «103» повідомлять додатково

Новости портала «Весь Харьков»

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