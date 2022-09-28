Сегодня 07:25
Просмотров: 72
Через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку «101» та «112», а також екстреної медичної служби «103», повідомили Суспільному в ДСНС
Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:
— 050 113 9001;
— 050 113 9002;
— 073 027 0112.
У разі відсутності зв'язку за номерами «103», дзвоніть за номерами:
— 050 040 0376;
— 050 040 0521;
— 050 040 0934;
— 067 540 1352;
— 067 543 1310;
— 067 540 0610;
— 063 950 9333;
— 093 288 2358.
Інформацію про відновлення роботи ліній «101», «112» та «103» повідомлять додатково