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Через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів

Через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів

Близько 50 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі через війну. Про це йдеться в матеріалі Суспільне.Одеса.

За словами доктора біологічних наук Івана Русєва, у південно-західній частині Чорного моря маневрує багато військових кораблів, зокрема й підводних, які іноді підходили до берега на відстань близько 100 метрів. Саме через використання кораблями сонарів гинуть дельфіни.

"Всі ці надводні та підводні човни створювали дуже потужні звукові сигнали, які вражали дельфінів. Всі китоподібні, й кити й дельфіни, користуються єдиним потужним пристроєм ехолокації. Майже 60% енергії вони віддають на ехолокацію, на віддачу та сприйняття сигналу. Тому, коли працює високочастотний пристрій, він повністю знищує внутрішнє вухо дельфінів та китоподібних. І дельфін втрачає можливість орієнтуватися в просторі. Він стає наче сліпий, він не може нічого знайти, він може натрапити на міни", — зазначив Іван Русєв.

На узбережжі України, Болгарії та Румунії було знайдено 2 500 трупів ссавців, але, згідно з міжнародними дослідженнями, тільки 5% загиблих дельфінів виносять на берег.

Джерело: yuzhne.city

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