Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 25

Через випалювання сухостою на Харківщині згоріли дві будівлі

Через випалювання сухостою на Харківщині згоріли дві будівлі

Жителі області продовжують активно палити суху траву.

Протягом доби з 3 на 4 квітня підрозділи Служби порятунку 64 рази залучалися до ліквідації пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, торішнього листя, очерету та сміття. Їх загальна площа склала понад 20 га.

Полум’я від цих загорянь знищило дві господарчі будівлі, повідомляють у Харківській держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Найбільша за площею пожежа трапилась у селі Шевченкове Шевченківського району, де вогонь вітром поширився на територію 5 га. Лише завдяки важкій праці рятувальників удалось захистити помешкання селян від знищення вогнем. Також великі пожежі сухостою були зафіксовані у Немишлянському районі Харкова (3,5 га), селі Цапівка (3,5 га) та селі Бугаї Другі (2,5 га) Золочівського району, селищі Старий Салтів Вовчанського району (2 га).

- Переважна більшість пожеж в екосистемах трапляється через легковажність громадян, котрі, попри чисельні застереження рятувальників, продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою, - говорять у ДСНС.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сколько будет стоить проезд в метро - проект решения
Сегодня 06:24    86
Масштабные пожары в экосистемах продолжаются: сгорело 2 хозпостройки
04.04.2019 10:51    92
В Харькове отопительный сезон продолжится до существенного потепления - горсовет
04.04.2019 10:19    229
В Харькове тушили крупный пожар возле АЗС (ФОТО)
04.04.2019 09:46    259
В Харькове поймали тройку грабителей
04.04.2019 09:14    193
Ryanair запускает регулярные рейсы в Познань из харьковского аэропорта, управляемого компанией Ярославского
04.04.2019 08:27    118
Оккупанты тушили «тренировочный пожар» и сожгли реальную боевую технику
04.04.2019 08:18    147
У лісах Харківщини розпочався «сезон тиші»
04.04.2019 08:00    110
Скасування нових тарифів у електротранспорті в Харкові: суд переніс розгляд справи (ВІДЕО)
04.04.2019 07:22    154
Прокуратурою Донеччини спільно з Державною фіскальною службою ліквідовано потужний конвертаційний центр у м. Харкові (ФОТО)
04.04.2019 07:12    135
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 