Через випалювання сухостою на Харківщині згоріли дві будівлі

Жителі області продовжують активно палити суху траву.

Протягом доби з 3 на 4 квітня підрозділи Служби порятунку 64 рази залучалися до ліквідації пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, торішнього листя, очерету та сміття. Їх загальна площа склала понад 20 га.

Полум’я від цих загорянь знищило дві господарчі будівлі, повідомляють у Харківській держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Найбільша за площею пожежа трапилась у селі Шевченкове Шевченківського району, де вогонь вітром поширився на територію 5 га. Лише завдяки важкій праці рятувальників удалось захистити помешкання селян від знищення вогнем. Також великі пожежі сухостою були зафіксовані у Немишлянському районі Харкова (3,5 га), селі Цапівка (3,5 га) та селі Бугаї Другі (2,5 га) Золочівського району, селищі Старий Салтів Вовчанського району (2 га).

- Переважна більшість пожеж в екосистемах трапляється через легковажність громадян, котрі, попри чисельні застереження рятувальників, продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою, - говорять у ДСНС.

Источник: slk.kh.ua

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