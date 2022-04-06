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Через вторгнення РФ в Україну загинули 167 дітей – ОГП

Через вторгнення РФ в Україну загинули 167 дітей – ОГП

Станом на ранок 6 квітня понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок внаслідок повномасштабного вторгнення РФ – 167 дітей загинули та понад 279 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей. За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївській – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, триває примусове вивезення дітей з України до РФ.

«Із лікувального закладу КНП «Обласний дитячий кістково-туберкульозний ценр м. Маріуполь» військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні. Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезено з Маріуполя Донецької області до міста Саранськ Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Наразі в Україні через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

Источник: radiosvoboda.org

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