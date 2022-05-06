Черги на кордоні - лише у двох пунктах пропуску

Черги на виїзд з України спостерігаються лише у пунктах пропуску «Краківець» і «Шегині» на кордоні з Польщею.

Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

За даними ДПСУ, станом на 6:00 6 травня на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Краківець» на виїзд очікують десять легкових автомобілів та два автобуси, «Шегині» - 25 легкових авто.

В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги також відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, кількість біженців з України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та виїхати за кордон, перевищила 5,6 мільйона.

Источник: ukrinform.ua

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