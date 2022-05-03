Черги у пунктах пропуску - оновлені дані від прикордонників

У більшості пунктів пропуску на кордонах України станом на 6:00 3 травня черги відсутні.

Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

Станом на 6:00 3 травня у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд очікують 10 легкових авто.

Як повідомляв Укрінформ, у пункті пропуску «Малі Селменці», що на кордоні зі Словаччиною, оформлення пішоходів здійснюється з 9:00 до 21:00.

Источник: ukrinform.ua

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