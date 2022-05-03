Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 140

Черги у пунктах пропуску - оновлені дані від прикордонників

Черги у пунктах пропуску - оновлені дані від прикордонників

У більшості пунктів пропуску на кордонах України станом на 6:00 3 травня черги відсутні.

Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

Станом на 6:00 3 травня у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд очікують 10 легкових авто.

Як повідомляв Укрінформ, у пункті пропуску «Малі Селменці», що на кордоні зі Словаччиною, оформлення пішоходів здійснюється з 9:00 до 21:00.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

220 дітей вбито та понад 406 поранено
Сегодня 09:52    11
За последние 24 часа
Сегодня 09:40    43
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня
Сегодня 09:33    66
Новости из США. Понедельник, 2 мая 2022
Сегодня 09:28    45
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2022 року
Сегодня 09:11    81
Придністров'я для окупантів у військовому плані — величезна проблема
Сегодня 09:07    73
У Верховній раді почали обговорювати план відновлення України
Сегодня 08:56    73
Итак, обобщим и изложим всё сказанное нашими сумасшедшими соседями
Сегодня 08:47    111
Нафтове ембарго та газове фіаско: підсумки на економічному фронті
Сегодня 08:37    85
Слатино обстреливают с двух сторон. В поселке нет воды, газа и света
Сегодня 08:28    125
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 