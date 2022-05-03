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Черги у пунктах пропуску - оновлені дані від прикордонників
У більшості пунктів пропуску на кордонах України станом на 6:00 3 травня черги відсутні.
Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.
Станом на 6:00 3 травня у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.
На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд очікують 10 легкових авто.
Як повідомляв Укрінформ, у пункті пропуску «Малі Селменці», що на кордоні зі Словаччиною, оформлення пішоходів здійснюється з 9:00 до 21:00.
Источник: ukrinform.ua