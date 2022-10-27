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Чергова «брудна інформаційна бомба» росії розірвалася в її ж лапах
мзс рф виклало фотографії «брудної бомби», яку нібито робить Україна. Та виявилося (https://twitter.com/govSlovenia/status/1584936237806206976), що на фото - не бомба, а детектори диму.
Ба більше, світлини належать Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO). Зроблені вони були у 2010 році і використовували їх, як пояснювальний матеріал.
Чергова «брудна інформаційна бомба» росії розірвалася в її ж лапах
Джерело: https://t.me/voynareal/40289
Темы: війна, пропаганда, росія, тероризм