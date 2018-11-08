Чергова провальна спроба пачкарів переправити контрабанду до Румунії

Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативним підрозділом Західного регіонального управління Держприкордонслужби знову запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.

Під час перевірки наявної інформації про можливу протиправну діяльність на кордоні, військовослужбовці відділення «Ділове» побачили групу осіб, які бігли в бік кордону з пакунками на плечах. На попереджувальні постріли та законні вимоги прикордонників припинити правопорушення, контрабандисти не відреагували, натомість, покинули свої ноші та вдались до втечі. Відтак, за 30 метрів до кордону зловмисники залишили 12 пакунків із шістьма тисячами пачок сигарет.

Виявлену контрабанду доставлено до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі працівникам фіскальної служби. Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо, що вчора вранці прикордонники Чернівецького загону упередили спробу незаконного переміщення до Румунії 46 ящиків сигарет.

Источник: dpsu.gov.ua

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