Чергова загадкова смерть російського топ-менеджера

в рф за загадкових обставин помер топ-менеджер компанії "Якутскенерго" Ігорь Шкурко, якого наприкінці березня помістили у СІЗО через обвинувачення у хабарництві — Комсомольская правда.

Тіло 49-річного Шкурка, який займав у "Якутскенерго" посади першого заступника генерального директора та головного інженера, знайшли в камері ще 4 квітня, повідомляє джерело. У Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) заявили, що за попередньою інформацією чоловік здійснив самогубство.

Цікаво, що після арешту Шкурко його оскаржував і не погоджувався з висунутим обвинуваченням. У Слідчому комітеті та "Якутскенерго" коментувати це відмовились.

**Видання The Moscow Times зазначає, що Шкурко став черговим топ-менеджером російської держкомпанії, який помер за невизначених до кінця обставин. Загалом, за останні 15 місяців за нез'ясованих обставин в рф загинули близько 40 бізнесменів, менеджерів та інших управлінців.

Джерело: https://t.me/znua_live/87773

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