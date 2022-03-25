Чергове бомбардування Дергачів: одна людина загинула

Сьогодні окупанти нанесли бомбовий удар з безпілотника по центру міста Дергачі, повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. У результаті бомбардування одна цивільна особа загинула на місці, щонайменше ще одну поранено.

«Знову пошкоджено Дергачівський будинок культури. Серйозно постраждали будівлі торговельно-офісного центру «Промінь», відділення «Укрпошти», деякі приватні будинки, а також труба теплотраси. Частина міста залишилася без опалення».

Агентство Телевидения Новости