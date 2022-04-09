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Черговий обстріл житлового будинку: мешканців евакуювали, інформацію щодо постраждалих уточнюють

Черговий обстріл житлового будинку: мешканців евакуювали, інформацію щодо постраждалих уточнюють

Сьогодні, 9 квітня, ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова: в результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка.

До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників.

З квартир одного з під’їздів, що зазнав найбільших руйнацій, ДСНСниками було врятовано 7 чоловік та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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