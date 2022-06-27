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Черговий прокол роспропаганди: сепаратисти «вшанували» загиблого з фото канадського кіноактора
Російська пропаганда продовжує штампувати тупі фейки, чи то справа в баранячих мізках, чи в кривих руках, але кремль платить, а «піпл хаваєт», тож фейкопотік не вщухає.
«Погиб на полях Донбасса, защищая его женщин и детей от укрофашизма» — пишуть сепаратисти і навіть наводять фото героя.
«Все б нічого, але на фото канадський актор Райан Гослінг, і він точно не знає, що загинув на полях Донбасу» — повідомляє Телеграм-канал ЗАХІД УКРАЇНИ.
Источник: sprotyv.info
Темы: война, пропаганда, россия, Украина