Черговий прокол роспропаганди: сепаратисти «вшанували» загиблого з фото канадського кіноактора

Російська пропаганда продовжує штампувати тупі фейки, чи то справа в баранячих мізках, чи в кривих руках, але кремль платить, а «піпл хаваєт», тож фейкопотік не вщухає.

«Погиб на полях Донбасса, защищая его женщин и детей от укрофашизма» — пишуть сепаратисти і навіть наводять фото героя.

«Все б нічого, але на фото канадський актор Райан Гослінг, і він точно не знає, що загинув на полях Донбасу» — повідомляє Телеграм-канал ЗАХІД УКРАЇНИ.

Источник: sprotyv.info

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