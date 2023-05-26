Относительно группировки российских кораблей в Чёрном море.

Многие из вас наверное уже обращали внимание на то, что россия держит в открытом море определённую группу кораблей, при этом из которых не все являются носителями КРМБ "Калибр".

Например, группа кораблей может быть в количестве 11 единиц, а носителей "Калибров" из них всего 2. И это явление сейчас вполне привычное, ведь после того как некие, неопределённые БЭКи стали атаковать российский флот, носители "Калибров" сопровождают как самые настоящие авианосцы. И это не шутка.

Любой авианосец имеет соответствующее сопровождение, группу кораблей и субмарин, обеспечивающих ему противолодочную, противокорабельную и противовоздушную защиту. Всё это называется авианосной ударной группой - АУГ. В свою очередь, аналогичные группы используют для носителей "Калибров".

То есть, чтобы обеспечить безопасность банальному МРК, в Чёрном море россияне держат постоянную вспомогательную группу, которая обеспечивает ему прикрытие. Просто, ощутите степень страха у экипажа патрульного корабля проекта 22160, водоизмещением 1 500 тонн, выходящего на "пуск"?

Только в российской флотилии, корыто на 1 500 тонн прикрывает дюжина прочих корыт.

Интересно, под каким названием такое явление войдёт в историю?

Важно и то, что это демонстрирует ограниченность функционала российских кораблей.

Помните, как они начали ставить на свои корабли сухопутные ЗРК Тор-М2? Это же не с пустого места, а из-за отсутствия полноценных корабельных ПВО ЧФ вмф.

Но, самое интересное то, что после атаки на корабль "Иван Хурс" охота явно будет осуществляться не только за "калиброносцами".

Что тут скажешь, Чёрное море для российских кораблей становится всё более и более опасным. Причём для всех типов, в любое время суток и на любом отдалении от берега. Безопасного участка, островка спокойствия, просто нет.

Нравится, не нравится, а вы терпите, не красавицы.

Иллюстрация на тему: "конашенков, что с... что с лицом?"

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