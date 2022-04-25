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Черноморский флот агрессора как советский военный реликт

Черноморский флот агрессора как советский военный реликт

Несмотря на масштабное привлечение агрессором кораблей и другой техники черноморского флота в агрессии против Украины, в частности для ракетных обстрелов мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, его техническая отсталость от современных морских сил по отдельным направлениям становится все более очевидной. Об этом говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

В частности, по информации украинских властей, 23 апреля российские захватчики произвели с территории оккупированного Крыма обстрел Николаева противокорабельной ракетой типа «Х-35» из берегового мобильного ракетного комплекса типа «Бал». Кроме «нецелевого» использования ракеты «Х-35» ее особенностью является устарелость, поскольку соответствующая разработка осуществлялась советскими военными в 1977-1989 годах.

Также, как уже сообщалось, агрессор совершает у берегов Крыма поисковую операцию в районе гибели ракетного крейсера «москва», 1979 года постройки. При этом ключевым вовлеченным в операции поисково-спасательным судном является корабль Черноморского флота «Коммуна» 1913 года постройки.

В таких условиях стало характерным обсуждение севастопольцами в комментариях к пропагандистской статье подконтрольного оккупантам издания «ForPost» предложенных редакцией перспектив «чествования памяти» уничтоженного ракетного крейсера «москва».

В комментариях, «анализируя исторический опыт» читатели согласились, что «все корабли с таким именем имели плачевные результаты», а отдельные авторы комментариев признали, что «в случае их гибели возникают нехорошие ассоциации».

При этом прозвучало «меткое» предложение использовать в роли нового флагмана черноморского флота крейсер «Михаил Кутузов», поскольку его «утопить уже не жалко». Напомним, что построенный в 1952 году «Михаил Кутузов» является кораблем-музеем, пребывающим на стоянке в Новороссийске и использующимся агрессором для собственной милитаристской пропаганды.

Источник: sprotyv.info

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