"Червоний хрест" вступився за людей з "Азовсталі" на 55-й день блокади Маріуполя

Міжнародний комітет "Червоного хреста" на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність негайного гуманітарного коридору з Маріуполя й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з "Азовсталі", щойно сторони домовляться про це.

Джерело: заява МКЧХ від 24 квітня

Дослівно: "МКЧХ глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, в тому числі з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб та сотень поранених нагально необхідним є негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу".

Деталі :Міжнародна організація заявляє, що з кінця лютого працює, аби допомогти нужденному цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися.

І додає, що МКЧХ неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди неупередженої гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.

Дослівно: "Кожен день, кожна година, що минають, мають жахливу ціну для людей.

Як нейтральний та неупереджений посередник МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні до виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації нужденним.

На місцях розміщено команди працівників для сприяння проведенню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки".

Передісторія:

Російські війська тримають Маріуполь в облозі з 1 березня. За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей.

21 квітня президент Росії Володимир Путін на публіку наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасували штурм заводу "Азовсталь", щоб не втрачати своїх бійців. Путін пояснив: "Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла".

Британська розвідка припустила, що Путін хоче перекинути частину сил із Маріуполя на інший напрямок. Українська розвідка припустила, що режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь".

24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ продовжує здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації.

24 квітня радник голови ОПУ Михайло Подоляк вдруге запропонував провести "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла своїх військових із Маріуполя. А заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників і закликав світ зробили усе, щоб звільнити людей із Маріуполя.

Источник: pravda.com.ua

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