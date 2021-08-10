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«Червоний код для людства»: експерти ООН оприлюднили звіт про зміни клімату

«Червоний код для людства»: експерти ООН оприлюднили звіт про зміни клімату

«Сигнали тривоги оглушують», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) оприлюднила доповідь зі застереженням щодо кліматичних змін, заявивши, що світ близький до втрати контролю над глобальним потеплінням і що «однозначно» винні в цьому люди.

Згідно з доповіддю, рівень парникових газів в атмосфері достатньо високий для того, щоб гарантувати порушення клімату щонайменше на кілька десятиліть. Це на додачу до екстремальних погодних умов, таких як спека й урагани, які спостерігаються зараз і, як очікується, стануть більш серйозними.

За даними експертів, які опираються на понад 14 тисяч наукових досліджень, якщо не вжити швидких заходів, середня температура в світі протягом найближчих 20 років зросте більш ніж на 1,5 градуса.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав доповідь «червоним кодом для людства» і закликав припинити використання вугілля й інших викопних видів палива, що сприяють забрудненню.

«Сигнали тривоги оглушують, а докази є незаперечними: викиди парникових газів від спалювання викопного палива і вирубування лісів душать нашу планету і ставлять мільярди людей під безпосередній ризик. Глобальне нагрівання впливає на кожен регіон Землі, і багато змін стають незворотними ... Цей звіт має прозвучати похоронним дзвоном для вугілля і викопного палива, перш ніж вони знищать нашу планету», – сказав Ґутерріш.

Уряди країн також із тривогою відреагували на результати дослідження. Зокрема, як заявив спецпосланець президента США з питань клімату Джон Керрі, у звіті «чітко видно», що кліматична криза продовжуватиме ставати все більш серйозною, і «агресивні кліматичні дії» необхідні в період наступного десятиліття, яке, за його словами, буде вирішальним.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон також сказав, що наступне десятиліття стане «ключовим» для забезпечення майбутнього планети.

Експерти ООН оприлюднили доповідь за три місяці до того, як світові лідери зберуться у шотландському місті Глазго для обговорення та ухвалення нового плану щодо обмеження глобального зростання температури.

Майбутній саміт у Шотландії організатори називають найважливішою зустріччю з питань кліматичної кризи після Паризького саміту 2015 року.

Источник: radiosvoboda.org

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