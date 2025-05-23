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Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом
20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.
Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “ахмат” ― не вижив жоден.
Після першого вибуху машини з “кадировцями” було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.
ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, могилізація, окупація, росія, україна