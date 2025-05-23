Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 69

Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом

Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом

20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “ахмат” ― не вижив жоден.

Після першого вибуху машини з “кадировцями” було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала коригувальника російського гру, який готував координати для обстрілів Костянтинівки на Донеччині
Сегодня 09:45    37
Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 29,8 млн грн збитків, завданих державному бюджету
Сегодня 09:33    39
В рф урезают бюджет на производство авиации
Сегодня 09:21    43
Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
Сегодня 08:57    52
Харківщина 23 травня
Сегодня 08:42    57
В Госпогранслужбе Украины опровергли публикацию The Guardian о «взломе» камер на украинской границе
Сегодня 08:38    65
Бронемашину "Варта 2" ставлять у серійне виробництво
Сегодня 08:28    66
В Україні обвалились ціни на полуницю: скільки коштують ягоди
Сегодня 08:19    91
Керівника Лаври прибрали з посади напередодні відкриття виставки про Мазепу
Сегодня 08:10    77
Оперативна інформація станом на 08:00 23.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    122
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 