Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом

20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “ахмат” ― не вижив жоден.

Після першого вибуху машини з “кадировцями” було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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