Четверо украинских военных погибли за сутки на Донбассе
10 октября позиции Объединённых сил на Донбассе обстреливали 28 раз, в том числе из запрещённого минскими договорённостями оружия, сообщают в штабе ООС.
Боевики вели огонь по позициям в районе Крымского, Новотошковского, Золотого, Степного, Троицкого, Новолуганского, Майского, Зайцево, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.
Бойцов украинской армии обстреливали из миномётов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, зенитной установки, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, снайперского оружия.
В результате обстрелов двое бойцов Объединённых сил погибли, трое получили ранения. Ещё двое подорвались на мине, получив смертельные раны.
По данным разведки, погибли шестеро боевиков, пострадали ещё 10.