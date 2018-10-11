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Четверо украинских военных погибли за сутки на Донбассе

Четверо украинских военных погибли за сутки на Донбассе10 октября позиции Объединённых сил на Донбассе обстреливали 28 раз, в том числе из запрещённого минскими договорённостями оружия, сообщают в штабе ООС.

Боевики вели огонь по позициям в районе Крымского, Новотошковского, Золотого, Степного, Троицкого, Новолуганского, Майского, Зайцево, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Бойцов украинской армии обстреливали из миномётов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, зенитной установки, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, снайперского оружия.

В результате обстрелов двое бойцов Объединённых сил погибли, трое получили ранения. Ещё двое подорвались на мине, получив смертельные раны.

По данным разведки, погибли шестеро боевиков, пострадали ещё 10.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ато

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