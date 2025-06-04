Четвертый год идет война... британцы готовы подать в суд на Абрамовича

Британское правительство готово подать в суд на Романа Абрамовича для разморозки на его счетах 2,5 млрд фунтов стерлингов за продажу "Челси". Абрамович объявил о решении продать футбольный клуб "Челси" после вторжения рф в Украину в 2022 году. Олигарх, владевший клубом почти 19 лет, заявил, что внесет средства от продажи в благотворительный фонд "во благо всех жертв войны в Украине". Однако почти одновременно с этим правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и его активов.

Сделка состоялась, но 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи клуба миллиардер не получил. Деньги были заморожены на специальном счете. Для распоряжения ими требуется специальная лицензия от Управления по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI), которая будет выдана только после создания соответствующего благотворительного фонда.

Кроме того, Абрамович настаивает на том, чтобы средства были направлены на помощь всем пострадавшим от войны, включая россиян. Британские власти же требуют, чтобы деньги использовались исключительно на гуманитарные нужды в Украине. "Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу", - цитирует The Guardian совместное заявление министра финансов Рейчел Ривз и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

В тексте указывается, что британское правительство "решительно настроено, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" пошли на гуманитарные цели в Украине", и, если это потребуется, готовы разрешить ситуацию через суд.

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Можно я буду нудным ?

Британское правительство готово подать в суд ! - Господа, четвертый год идет война. А вы только готовы подать в суд ?... Даже не подали!! А суды это еще пару лет!!!

Джерело: t.me/istrebin

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