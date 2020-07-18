Чи буде мед-2020: у Харківській області масово гинуть бджоли (ВІДЕО)

Пасічники Харківщини б’ють на сполох: масово гинуть бджоли.

Припускають, що причина — отруєння токсичними пестицидами, якими фермери обробляють поля.

Олексій Олійник, заступник голови ГО “Спілка пасічників Харківської області”

Травят различные растения от злостных жуков, пшеницу опрыскивают не теми средствами, которыми надо. И комбинации есть, разработаны, но никак не утвердят. Нет того закона, который будет наказывать.

Юристи кажуть: цю ситуацію має регулювати закон про захист і розвиток бджільництва. Проте зазначають, що він потребує внесення змін, зокрема підвищення штрафу за використання шкідливих пестицидів.

Євгеній Промський, юрист юридичної компанії “Арес”

Штрафи є занадто низькими, від 100 до 300 гривень. Ефекту вони не дадуть. Є інший варіант – це звернення до суду з позивною заявою про відшкодування завданих збитків. Наприклад, вартість цих сімей, які загинули, або інша якась шкода.

Пасічники у відчаї: весною не вдалося зібрати перший мед ще й через мінливу погоду. Тож можна очікувати подорожчання продукту.

Денис Солдатов, голова ГО “Спілка пасічників Харківської області”

Тому мед, який будуть пропонувати, акацієвий чи ще якийсь, це або минулорічного збору, або це цукровий сироп. Тому дуже ретельно треба підходити до вибору цього продукту. Мед, який ми отримаємо, – це липа. Липовий мед, дуже гарний був врожай, дуже гарний був взяток.

Олексій Олійник, заступник голови ГО “Спілка пасічників Харківської області”

Год вообще неудачный. Многие пчеловоды только кормят, достают прошлогодний мед, растапливают и кормят его пчелкам. Делают сиропы и все. А многие укачали, только себе и родственникам.

Біолог Юрій Бенгус каже: в Україні вирощують тільки один вид бджіл — медоносну, і це також може бути причиною загибелі цих комах. Вони більш схильні до різних хвороб.

Юрій Бенгус, старший викладач кафедри ботаніки в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Я хотів би звернути увагу тих, хто має сади, на те, що дуже було б правильно розводити джмелів, розводити осмій, розводити інші види бджіл, поодинокі бджоли. З них немає меду, проте вони значно кращі запилювачі, ніж звичайна бджола.

Щоб розводити осмій, наприклад, треба розвішувати пучки зрізаного очерету, додає біолог.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

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