Чи може Куп’янськ стати “другим Бахмутом”: відповідь ЗСУ

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку, виведення “Ванера” ​​з Бахмута та відповів на питання ведучої, чи може Куп’янську загрожувати доля Бахмута.

“На Лимансько-Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення за цю добу. Ворог продовжує використовувати артилерію та РСЗВ для враження наших позицій, 342 рази за цю добу, три авіаудари. У боях було знищено 20 окупантів, 52 зазнали поранень і також знищено гармату Д-20“, – поінформував Череватий.

Так він відповів на запитання ведучої нацмарафону, чи може Куп’янськ повторити долю Бахмута за масштабом руйнувань і тиску: “Ні, ми поки що не бачимо таких тенденцій. Поки що там надійно вибудувана оборона, і в принципі немає для того підстав, щоб так думати“.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/59178

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