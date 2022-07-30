Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:37
Просмотров: 37

Чи можуть росіяни слухати телефони українців: роз’яснення Держспецзв'язку

Чи можуть росіяни слухати телефони українців: роз’яснення Держспецзвязку

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили чи можуть російські військові прослуховувати телефони українців, зокрема, на тимчасово захоплених територіях та як цьому запобігти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держспецзв'язку.

“Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування”, - ідеться в повідомленні.

Українські оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного звʼязку та роботи мереж.

У Держспецзв'язку пояснили, що оператори відслідковують незаконне включення в мережі. Тому будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) буде одразу помічене.

У регіонах, де російські військові відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша.

російські спецслужби мають доступ до мереж операторів росії, тому користуватися таким зв’язком треба максимально обережно.

У Держспецзв'язку рядять абонентам телефоном говорити тільки про буденні нейтральні речі та уникати тем, які можуть нашкодити. Не можна обговорювати місць дислокації чи руху військ загарбника.

Краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв’язку та користуватися месенджерами з наскрізним шифруванням даних.

Для виходу в Інтернет слід завжди використовувати VPN-сервіси. Вони знижують ризик передання інформації ворогу, а також дають можливість обійти блокування інформаційних ресурсів.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Росії знову заборонили Tor
Сегодня 07:47    1
10 хороших новин 29 липня
Сегодня 07:40    35
А тим часом під Полтавою...
Сегодня 07:37    45
Оперативна інформація станом 06.00 30.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:27    54
Путинисты повторили гибридную Катынь в Еленовке
Сегодня 07:19    57
Мораторій на тарифи ЖКП, відтермінування від призову і бомбосховища у новобудовах. Що ухвалила Рада?
Сегодня 07:19    58
Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи
Сегодня 07:17    88
Нацбанк посилив вимоги для обмінників. Що це означає?
Сегодня 07:10    73
Перехоплення СБУ підтверджує, що «обстріл» Оленівської колонії вчинили самі окупанти (АУДІО)
Сегодня 07:00    78
Весь этот бред...
Сегодня 06:51    104
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 