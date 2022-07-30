Чи можуть росіяни слухати телефони українців: роз’яснення Держспецзв'язку

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації пояснили чи можуть російські військові прослуховувати телефони українців, зокрема, на тимчасово захоплених територіях та як цьому запобігти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держспецзв'язку.

“Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування”, - ідеться в повідомленні.

Українські оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного звʼязку та роботи мереж.

У Держспецзв'язку пояснили, що оператори відслідковують незаконне включення в мережі. Тому будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) буде одразу помічене.

У регіонах, де російські військові відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша.

російські спецслужби мають доступ до мереж операторів росії, тому користуватися таким зв’язком треба максимально обережно.

У Держспецзв'язку рядять абонентам телефоном говорити тільки про буденні нейтральні речі та уникати тем, які можуть нашкодити. Не можна обговорювати місць дислокації чи руху військ загарбника.

Краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв’язку та користуватися месенджерами з наскрізним шифруванням даних.

Для виходу в Інтернет слід завжди використовувати VPN-сервіси. Вони знижують ризик передання інформації ворогу, а також дають можливість обійти блокування інформаційних ресурсів.

Источник: ukrinform.ua

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