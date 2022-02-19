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Чи працюватиме мобільний зв’язок у разі повномасштабної війни з Росією

Чи працюватиме мобільний зв’язок у разі повномасштабної війни з Росією

На фоні можливого вторгнення РФ мобільні оператори постійно фіксують кібератаки. Популярні українські оператори стверджують, що у разі вторгнення РФ мобільний зв’язок буде доступним для українців.

Київстар

У Київстарі стверджують, що у разі війни безперервне забезпечення стільникового зв’язку залишається пріоритетом. Охорона телекомунікаційної мережі забезпечується безперервно за рахунок ресурсів компанії та підрядників.

Архітектура мобільного оператора дозволяє швидко змінювати маршрутизацію трафіку по всій Україні. Це дозволить оператору зберегти зв’язок навіть у разі пошкодження деяких об’єктів інфраструктури.

Також компанія використовує сучасний сервіс кібербезпеки. У будь-якій ситуації компанія має всі ресурси, щоб абоненти залишалися на зв’язку.

Vodafone

У разі вторгнення усі права на контроль та управління телекомунікаціями передадуть Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікації. Оператор стверджує, що між операторами давно розроблено план дій у разі надзвичайної ситуації. У разі такої НС здійснюватиметься інформування населення.

Враховуючи значущість зв’язку в ситуації, що склалася, компанія розробила план заходів щодо запобігання кіберзагрозі. Мобільний оператор провів зустрічі із представниками ДКІБ СБУ для спільної координації дій.

Lifecell

Дата-центри оператора та основні підсистеми побудовані так, що частина ядра мережі в резерві, як і канали передачі даних. Компанія здатна підтримувати працездатність обладнання у будь-якій ситуації. Якщо буде потрібно, роботу підтримуватимуть за допомогою дизельних генераторів.

У компанії є резервні канали та обладнання по всій країні. Тобто відключення функцій в одному регіоні не вплине на зв’язок по всій країні. У компанії також прописані чіткі правила дії у разі нападу.

До того ж, оператор Lifecell успішно відхиляє кібератаки. Фахівці з кібербезпеки постійно стежать за всіма системами, щоб виключити DDoS-атаки.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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