Чи реальна ядерна загроза?

Путін може застосувати в Україні тактичну ядерну зброю, – директор ЦРУ

"З огляду на потенційний відчай Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовому відношенні, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, що виходить від потенційного застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", – заявив Вільям Бернс, виступаючи у Технологічному університеті Джорджії в Атланті.

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Источник: https://t.me/c/1248149892/13972

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