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Чиновники попытались успокоить харьковчан по поводу угарного газа

Чиновники попытались успокоить харьковчан по поводу угарного газа

Содержание оксида углерода в воздухе в Украине и, в частности, над Харьковом 15-21 октября находится в пределах нормы.

«Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить -превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет! Все показатели – в пределах нормы», – заявил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Осенние погодные условия, такие как туманы, наличие приземных инверсий (когда при земле образуется задерживающий слой воздуха) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

По словам министра, Минэкоэнерго будет работать над улучшением качества мониторинга состояния воздуха в Украине и скоростью информирования населения в случае критических ситуаций.

Как ранее сообщалось, над Украиной в эти дни отмечается повышенный уровень угарного газа в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy. Проблемы наблюдаются в центральной и восточной Украине – Киев, Харьков, Кривой Рог.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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