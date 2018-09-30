Число жертв цунами в Индонезии превысило 830 человек

Число людей, погибших в результате цунами в Индонезии, возросло до 832.

Об этом сообщает Reuters.

"Cпасатели продолжают искать выживших и тела погибших на затопленных побережьях. По информации спасательных служб, часть выживших может быть заблокирована обломками внутри зданий", - говорится в сообщении.

Со вчерашнего дня число жертв возросло более чем вдвое. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла допустил, что погибших могут быть тысячи.

Кроме того, на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков). Представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо добавил, что в городах Палу и Дунгала отсутствует электроэнергия и есть дефицит горючего.

Напомним, цунами произошло на индонезийском острове Сулавеси, высота волн достигала шести метров. Оно было вызвано землетрясением магнитудой 7,5, которое затронуло города Палу и регион Дунгала. Он пострадал сильнее всего, так как находился ближе к эпицентру землетрясения и цунами. Население города составляет около 300 тысяч человек.

Большое количество жертв может быть связано с тем, что сообщение об угрозе цунами отменили. В это время в Палу сотни людей готовились к фестивалю на пляжах.

Индонезия часто страдает от стихийных бедствий. Одно из крупнейших произошло в 2004 году, когда землетрясение на острове Суматра вызвало цунами в Индийском океане. В результате погибло 226 тысяч человек в 13 странах, в том числе более 120 тысяч в Индонезии.

Агентство Телевидения Новости