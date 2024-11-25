Число постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову зросло до 25 людей

У Харкові після ракетного удару 25 листопада за медичною допомогою звернулись ще дві жінки. Таким чином кількість постраждалих зросла до 25 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні близько 8:30 росіяни завдали удару по Київському району Харкова – ракета С-400 влучила у землю в районі щільної житлової забудови.

У постраждалих – поранення та гостра реакція на стрес.

Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, офісні приміщення, автомобілі.





Агентство Телевидения Новости