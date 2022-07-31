Член парламенту Британії Кріс Брайант закликав вигнати посольство РФ із країни після твіту російських дипломатів про страту "азовців"

"Це заклик до військових злочинів. Настав час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтеся робити?" - запитав депутат.

«Вони усі співучасники – від військових до дипломатів». Реакція на заклики посольства рф у Британії «стратити» полонених «Азовців»

Так звана «російська дипломатія» у цивілізованій Великій Британії сьогодні пробила чергове дно своїм твітом про полонених захисників «Азовсталі» – воїнів названо «бойовиками» і що вони «заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати».

Спікер МЗС України Олег Ніколенко прокоментував це людожерське повідомлення:

Прочитайте це, коли вам кажуть, що росію не можна ізолювати. Немає жодної різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, та російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і мають відповідати.

Не залишив без уваги цей рфівський hate speech із закликом позбавити життя українських військовополонених і голова ОПУ Андрій Єрмак:

росія – це країна-терорист. У XXI сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи.

рф – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?

Варто зазначити, що цей твіт посольство рф опублікувало за кілька годин після загибелі в колонії в окупованій Оленівці українських військовополонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/14432

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