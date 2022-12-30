Чмобиков отправляют на фронт без документов — россСМИ

Подписчики «Можем объяснить» из Новороссийска рассказали, что мобилизованные россияне оказались на фронте без документов. Один из собеседников сообщил, что в сентябре был призван в воинскую часть 42091, откуда вскоре переброшен под Херсон.

«Основная проблема в том, что мы [мобилизованные] все здесь находимся без документов, так как нам не выдали военные билеты, мы не получаем денежное довольствие в полной мере. Из документов у нас только удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в которых войсковая часть не поставила никаких отметок о том, что я призван на военную службу в конкретное подразделение».

Все правильно, зачем тратить ресурсы на пушечное мясо, которое точно не проживет больше пары-тройки месяцев.

#мобилизация #армия_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8773

Новости портала «Весь Харьков»